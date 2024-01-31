مسح: انخفاض إنتاج أوبك في يناير بفعل تخفيضات جديدة وتعطل بإمدادات ليبيا

أظهر مسح أجرته "رويترز" أن إنتاج "أوبك" من النفط في يناير/كانون الثاني سجل أكبر انخفاض شهري له منذ يوليو/ تموز، إذ تبنى عدد من الأعضاء تخفيضات إنتاج طوعية جديدة وفق ما جرى الاتفاق عليه في إطار تحالف "أوبك+"، فيما قوضت اضطرابات الإنتاج الليبي.

وخلص المسح إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 26.33 مليون برميل يوميا هذا الشهر، بانخفاض 410 آلاف برميل يوميا عن ديسمبر/ كانون الأول.

ويستبعد إجمالي إنتاج ديسمبر/ كانون الأول أنغولا التي خرجت من "أوبك".

يستهدف مسح "رويترز" تتبع الإمدادات للسوق ويستند إلى بيانات شحن مقدمة من مصادر خارجية وبيانات التدفقات من مجموعة بورصات لندن ومعلومات من شركات تتتبع التدفقات مثل "بترو-لوجيستكس" و"كبلر" ومعلومات مقدمة من مصادر في شركات نفط و"أوبك" وشركات استشارات.