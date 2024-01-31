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أوبك

مسح: انخفاض إنتاج أوبك في يناير بفعل تخفيضات جديدة وتعطل بإمدادات ليبيا

إنتاج أعضاء المنظمة انخفض 410 آلاف برميل يوميا إلى 26.33 مليونا

لندن - رويترز
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أظهر مسح أجرته "رويترز" أن إنتاج "أوبك" من النفط في يناير/كانون الثاني سجل أكبر انخفاض شهري له منذ يوليو/ تموز، إذ تبنى عدد من الأعضاء تخفيضات إنتاج طوعية جديدة وفق ما جرى الاتفاق عليه في إطار تحالف "أوبك+"، فيما قوضت اضطرابات الإنتاج الليبي.

وخلص المسح إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ضخت 26.33 مليون برميل يوميا هذا الشهر، بانخفاض 410 آلاف برميل يوميا عن ديسمبر/ كانون الأول.

ويستبعد إجمالي إنتاج ديسمبر/ كانون الأول أنغولا التي خرجت من "أوبك".

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يستهدف مسح "رويترز" تتبع الإمدادات للسوق ويستند إلى بيانات شحن مقدمة من مصادر خارجية وبيانات التدفقات من مجموعة بورصات لندن ومعلومات من شركات تتتبع التدفقات مثل "بترو-لوجيستكس" و"كبلر" ومعلومات مقدمة من مصادر في شركات نفط و"أوبك" وشركات استشارات.

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