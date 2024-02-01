أرامكو وسوناطراك ترفعان سعر البيع الرسمي لغاز البترول المسال
بسبب ارتفاع أسعار النفط وزيادة الطلب
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قال متعاملون إن شركتي أرامكو السعودية وسوناطراك الجزائرية رفعتا أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال لشهر فبراير/شباط بما يتراوح بين 1.6% و2.0% مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني بسبب ارتفاع أسعار النفط وزيادة الطلب.
وزادت أرامكو سعر البيع الرسمي للبروبان لشهر فبراير/شباط 10 دولارات إلى 630 دولارا للطن، بينما ارتفع سعر البيع الرسمي للبيوتان 10 دولارات أيضا ليصل إلى 640 دولارا للطن.
والبروبان والبيوتان نوعان من غاز البترول المسال ولهما نقطتا غليان مختلفتان.
ويستخدم غاز البترول المسال بشكل رئيسي كوقود للسيارات وفي التدفئة وكمادة أولية للبتروكيماويات الأخرى.
ورفعت سوناطراك سعر البيع الرسمي لشهر فبراير/شباط بالنسبة للبروبان بواقع 10 دولارات للطن إلى 520 دولارا، بينما استقر سعر البيع الرسمي للبيوتان عند 540 دولارا للطن.
وتستخدم أسعار البيع الرسمية لأرامكو لغاز البترول المسال مرجعا لعقود توريد المنتج من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي، فيما تستخدم أسعار البيع الرسمية لسوناطراك لغاز البترول المسال معيارا لمنطقة البحر المتوسط والبحر الأسود وتركيا.
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