الجزائر تبدي استعدادها للإبقاء على تخفيضات إنتاج النفط الطوعية

أفاد بيان لوزارة الطاقة الجزائرية بأن البلد العضو في أوبك أبدى استعداده لمواصلة التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط بعد نهاية مارس آذار أو اتخاذ المزيد من الإجراءات إذا احتاجت سوق النفط ذلك.

نوفاك: "أوبك+" جاهزة للتحرك لدعم سوق النفط "في أي لحظة"

وجاء في البيان "بعد 31 مارس/ آذار 2024... الجزائر مستعدة في أي وقت لمواصلة هذا الجهد الإضافي واتخاذ المزيد من الإجراءات الضرورية إذا تطلبت أوضاع سوق النفط ذلك".

اتفقت الجزائر في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني مع الأعضاء الآخرين في تحالف أوبك+ على تخفيضات طوعية إضافية للإنتاج في الربع الأول من العام الجاري.

كانت اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج "أوبك+" استعرضت بيانات إنتاج البترول الخام لشهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، من عام 2023م، خلال اجتماعها الثاني والخمسين، عبر الاتصال المرئي في وقت اليوم الخميس.

وأبقت اللجنة على سياسة إنتاج النفط دون تغيير، فيما أشادت اللجنة، في بيان، بالمستوى الرفيع من الالتزام من جانب الدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول من خارجها الأطراف في إعلان التعاون.