واردات الهند من النفط الروسي تسجل أدنى مستوى منذ 12 شهراً

أظهرت بيانات أولية لتتبع السفن أن واردات الهند من النفط الخام الروسي، وهي أكبر مورد لها، تراجعت للشهر الثاني على التوالي في ينايرlكانون الثاني إلى أدنى مستوياتها في عام، إذ أضرت العقوبات الغربية المشددة بإمدادات خام سوكول الخفيف.

وأظهرت البيانات أن ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم عزز وارداته من النفط العراقي لتعويض انخفاض الواردات الروسية.

ووفقا لبيانات مجموعة بورصات لندن، انخفضت الواردات من روسيا 4.2% إلى 1.3 مليون برميل يوميا. وأظهرت بيانات وكالة فورتيكسا لتتبع السفن انخفاضا بواقع تسعة بالمئة إلى 1.2 مليون برميل يوميا.

وقالت سيرينا هوانج رئيسة قسم تحليلات منطقة آسيا والمحيط الهادي في فورتيكسا "تراجع خصومات الخام الروسي مقابل خام الشرق الأوسط والعقوبات الأميركية في الآونة الأخيرة على مالكي السفن الذين ينقلون الخام الروسي.

وأضافت أن هذا الخام يباع فوق الحد الأقصى للسعر، مع ارتفاع أقساط التأمين على الناقلات نتيجة لهجمات البحر الأحمر، كلها عوامل جعلت الخام الروسي أقل جاذبية لشركات التكرير الهندية في الأشهر القليلة الماضية".

وأضافت أن واردات الهند من الخام الروسي قد تنخفض أكثر في الأشهر المقبلة.