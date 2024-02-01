وزير النفط: الكويت ملتزمة بتخفيضات "أوبك+" الطوعية
أكد أن السوق النفطية تشهد توازنا ما يعزز التخفيضات الطوعية
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أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الدكتور عماد العتيقي اليوم الخميس، أن دولة الكويت ملتزمة بالتخفيضات الطوعية التي أتت ضمن تخفيضات "أوبك بلس" والبالغة 135 ألف برميل يوميا اعتبارا من الأول من يناير الماضي حتى نهاية مارس المقبل.
أشاد العتيقي، بالتعاون الجماعي والتناغم في تحالف "أوبك بلس" مؤكدا حرص التحالف على استمرار متابعة ومراقبة تطورات السوق واتخاذ القرارات التي من شأنها ضمان استقراره وتوازنه.
جاء ذلك في تصريح للوزير العتيقي نقله بيان صادر عن وزارة النفط عقب ترؤسه وفد الكويت المشارك في الاجتماع الـ52 للجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الإنتاج (JMMC) في "أوبك بلس" الذي عقد عبر الاتصال المرئي بحضور محافظ دولة الكويت لدى "أوبك" محمد الشطي والممثل الوطني لدولة الكويت لدى "أوبك" الشيخ عبدالله صباح سالم الحمود الصباح.
وأكد العتيقي أن السوق النفطية تشهد توازنا ما يعزز التخفيضات الطوعية التي قامت بتنفيذها "أوبك بلس" بدءا من مطلع يناير الماضي حتى آخر مارس المقبل، قائلا "إننا كمنتجين نهتم بأمن الإمدادات إلى السوق النفطية".
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