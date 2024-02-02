إيرادات العراق النفطية تصل إلى 8.25 مليار دولار في يناير

أفاد بيان لوزارة النفط العراقية، اليوم الجمعة، بأن إيرادات البلاد النفطية سجلت 8.25 مليار دولار في يناير/كانون الثاني.

وأضاف البيان أن صادرات العراق النفطية بلغت 103.508 ملايين برميل في يناير/كانون الثاني بأكمله، وبمتوسط يومي 3.3 مليون برميل وبمتوسط سعر 77.536 دولار للبرميل.