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وزارة النفط العراقية مناسبة
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نفط وغاز

إيرادات العراق النفطية تصل إلى 8.25 مليار دولار في يناير

صدر نحو 103.51 ملايين برميل بمتوسط سعر 77.536 دولارا للبرميل

دبي - رويترز
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أفاد بيان لوزارة النفط العراقية، اليوم الجمعة، بأن إيرادات البلاد النفطية سجلت 8.25 مليار دولار في يناير/كانون الثاني.

وأضاف البيان أن صادرات العراق النفطية بلغت 103.508 ملايين برميل في يناير/كانون الثاني بأكمله، وبمتوسط يومي 3.3 مليون برميل وبمتوسط سعر 77.536 دولار للبرميل.

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