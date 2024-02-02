نفط وغاز
إيرادات العراق النفطية تصل إلى 8.25 مليار دولار في يناير
صدر نحو 103.51 ملايين برميل بمتوسط سعر 77.536 دولارا للبرميل
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أفاد بيان لوزارة النفط العراقية، اليوم الجمعة، بأن إيرادات البلاد النفطية سجلت 8.25 مليار دولار في يناير/كانون الثاني.
وأضاف البيان أن صادرات العراق النفطية بلغت 103.508 ملايين برميل في يناير/كانون الثاني بأكمله، وبمتوسط يومي 3.3 مليون برميل وبمتوسط سعر 77.536 دولار للبرميل.
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