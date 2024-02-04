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وزارة النفط العراقية مناسبة
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اقتصاد العراق

إيرادات العراق من النفط فاقت 8 مليارات دولار في يناير

صادرات النفط الخام بلغت نحو 103 ملايين برميل

دبي - العربية.نت
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أكدت وزارة النفط العراقية، أن إيرادات الشهر الماضي بلغت أكثر من 8 مليارات دولار.

وذكر بيان للوزارة أن"مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر يناير/كانون الثاني الماضي، بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو)، بلغ للصادرات من النفط الخام نحو 103 ملايين برميلاً، بإيرادات بلغت 8 مليارات دولار.

وأضاف بيان، نشرته "واع"، أن"مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يناير/كانون الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغ 102 مليون برميل، في حين بلغت الكميات المصدرة الى الأردن 464 ألف برميل، فيما كانت الصادرات من القيارة 1 مليون وبرميل".

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وتابع أن "معدل الكميات اليومية المصدرة بلغ 3.3 ملايين برميل في اليوم، فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد 77.536 دولاراً ".

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