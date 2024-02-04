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شركة لوك أويل
منشأة نفطية لشركة لوك أويل
طاقة

لوك أويل: مصفاة فولغوغراد بجنوب روسيا تعمل كالمعتاد

عقب حريق تعرضت له في وقت سابق السبت نتيجة قصف مسيرة

موسكو - رويترز
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قالت شركة لوك أويل المالكة لمصفاة فولغوغراد النفطية في جنوب روسيا إن المصفاة تعمل كالمعتاد عقب حريق في وقت سابق أمس السبت.

كانت السلطات المحلية قد ذكرت أنه جرى إخماد حريق في المنشأة عقب هجوم بطائرة مسيرة.

وكان مصدر أوكراني قد قال لرويترز إن طائرتين مسيرتين قصفتا منشأة رئيسية لمعالجة النفط في مصفاة فولغوغراد أمس السبت في عملية نفذها جهاز الأمن الأوكراني.

المزارعون يواصلون الاحتجاج في عدد من الدول الأوروبية     اقتصاد اقتصاد أوروبا المزارعون يواصلون الاحتجاج في عدد من الدول الأوروبية    

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الهجمات على البنية التحتية للطاقة بهدف تعطيل خطوط الإمداد وإضعاف المعنويات، فيما تحاولان الحصول على الأفضلية في صراع مستمر منذ عامين تقريبا من دون أن تلوح له نهاية في الأفق.

وتضررت البنية التحتية للطاقة في روسيا أيضا جراء أعطال فنية في الشهر الماضي ما زاد من حالة عدم اليقين في أسواق النفط والغاز العالمية التي يهزها بالفعل الصراع في الشرق الأوسط.

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