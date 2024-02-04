لوك أويل: مصفاة فولغوغراد بجنوب روسيا تعمل كالمعتاد

قالت شركة لوك أويل المالكة لمصفاة فولغوغراد النفطية في جنوب روسيا إن المصفاة تعمل كالمعتاد عقب حريق في وقت سابق أمس السبت.

كانت السلطات المحلية قد ذكرت أنه جرى إخماد حريق في المنشأة عقب هجوم بطائرة مسيرة.

وكان مصدر أوكراني قد قال لرويترز إن طائرتين مسيرتين قصفتا منشأة رئيسية لمعالجة النفط في مصفاة فولغوغراد أمس السبت في عملية نفذها جهاز الأمن الأوكراني.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا الهجمات على البنية التحتية للطاقة بهدف تعطيل خطوط الإمداد وإضعاف المعنويات، فيما تحاولان الحصول على الأفضلية في صراع مستمر منذ عامين تقريبا من دون أن تلوح له نهاية في الأفق.

وتضررت البنية التحتية للطاقة في روسيا أيضا جراء أعطال فنية في الشهر الماضي ما زاد من حالة عدم اليقين في أسواق النفط والغاز العالمية التي يهزها بالفعل الصراع في الشرق الأوسط.