هجمات البحر الأحمر تدفع مشتري النفط العالميين إلى مصادر أقرب
بعض شركات التكرير الأوروبية تخلت عن شراء خام البصرة العراقي
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يتجه المشترون العالميون للنفط إلى الأسواق المحلية، بشكل متزايد، بسبب هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وارتفاع أسعار الشحن، ما يجعل الإمدادات النفطية من المناطق الأقرب أكثر جاذبية، بحسب وكالة "بلومبرغ".
وفي جميع أنحاء أوروبا، تخلت بعض شركات التكرير عن شراء خام البصرة العراقي الشهر الماضي، وفقا لما ذكره التجار لبلومبرغ، في حين يقوم المشترون من القارة بشراء الشحنات من بحر الشمال وجويانا.
وفي آسيا، أدت القفزة في الطلب على خام مربان من أبوظبي إلى ارتفاع الأسعار الفورية في منتصف يناير، وانخفضت التدفقات من كازاخستان إلى آسيا بشكل حاد.
وفي الوقت نفسه، انخفضت شحنات النفط الخام من الولايات المتحدة إلى آسيا بأكثر من الثلث الشهر الماضي مقارنة بشهر ديسمبر، حسبما تظهر بيانات تتبع السفن من شركة ""Kpler".
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