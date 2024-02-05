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أبوظبي تعلن تأسيس مجمع صناعي للطاقة المتجددة

بالتعاون مع مجموعة "هايكاب"

دبي - العربية.نت
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أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي اليوم الاثنين، توقيع اتفاقية تعاون مع مجموعة "هايكاب" لتأسيس مجمع صناعي للطاقة المتجددة بالإمارة.

وذكرت الدائرة في بيان لها أن "الاتفاقية تهدف إلى تطوير الهيدروجين الأخضر وإنتاجه وتخزينه ونقله، ما يسهم في تعزيز ريادة أبوظبي في مجال الاستدامة من أجل تحقيق أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين".

وفقا للاتفاقية، ستتعاون اقتصادية أبوظبي ومجموعة هايكاب الشرق الأوسط لإنشاء مجمع صناعي متخصص في الصناعات المتعلقة بالهيدروجين وتطوير مصادر الطاقة المتجددة في أبوظبي، ما يسهم في جذب وتأسيس مزيد من الشركات الصناعية وتعزيز سلاسل القيمة في القطاع، وفقاً لوكالة "نباء العالم العربي".

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وذكر البيان أن المجمع سيسهم في تطوير القطاع الصناعي المستدام في أبوظبي وتحقيق أهداف استراتيجية الإمارة الصناعية الرامية إلى تطوير سلاسل القيمة للقطاعات المستهدفة.

وقال البيان إن مجموعة هايكاب، وهي شركة لإدارة الأصول ذات الانبعاثات الصفرية، ستعمل على إنشاء منظومة شاملة للصناعات في أبوظبي تتمحور حول صناعة الهيدروجين والبنية التحتية للطاقة النظيفة.

وأوضح البيان أن ذلك "يشمل إنشاء مرافق لإنتاج الهيدروجين النظيف وتخزينه ونقله، ومنشأة لتصنيع المحلل الكهربائي وتصنيع الشحن الكهربائي وتصنيع خلايا الوقود، إضافة إلى تطوير مرافق تصنيع الحافلات والشاحنات".

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