أسعار النفط ترتفع مع استمرار محادثات وقف إطلاق النار في غزة

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين بعد انخفاضات حادة في الأسبوع الماضي، وسط استمرار محاولات التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة، على الرغم من أن الولايات المتحدة تعتزم شن المزيد من الهجمات على جماعات تدعمها إيران.

وبحلول الساعة 07:34 بتوقيت غرينتش ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتا إلى 77.49 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 7 سنتات إلى 72.35 دولار للبرميل.

وأنهى المؤشران معاملات الأسبوع الماضي على انخفاض بنحو 7%. وتراجعا 2% يوم الجمعة بعد بيانات وظائف أميركية أقوى من المتوقع أشارت إلى أن خفض الفائدة قد يكون أكبر من المتوقع، إضافة إلى إحراز تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

غير أن المستثمرين ما زالوا قلقين من حدوث تصعيد في الصراع في الشرق الأوسط بعدما ألمحت الولايات المتحدة إلى أنها ستشن المزيد من الهجمات على جماعات تدعمها إيران في الشرق الأوسط ردا على هجوم أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أميركيين في الأردن.

كما واصلت الولايات المتحدة حملتها على الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن ونفذت 36 ضربة يوم السبت على أهداف تابعة للجماعة التي تسببت هجماتها على السفن التجارية في اضطراب مسارات تجارة النفط العالمية، على الرغم من عدم تضرر الإمدادات إلى حد كبير.