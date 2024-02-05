وزارة: أوكرانيا سجلت فائضا في إنتاج الكهرباء وتعتزم تصديره
أكدت أنه تم تحويل فائض الكهرباء إلى بولندا ومن المقرر التصدير إلى مولدوف
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قالت وزارة الطاقة الأوكرانية اليوم الاثنين إن أوكرانيا تسجل فائضا في إنتاج الكهرباء وتعتزم تصديره إلى مولدوفا وبولندا المجاورتين.
كانت أوكرانيا تنتج كهرباء أكثر مما كانت تستهلك قبل الغزو الروسي في 2022، لكن هذا الإنتاج ينخفض منذ هجمات روسيا على منشآت لتوليد الكهرباء واحتلالها لأكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا زابوريجيا.
وقالت الوزارة عبر تيليغرام "هناك فائض لدى منظومة الكهرباء في أوكرانيا. تم تحويل الفائض إلى بولندا، ومن المقرر تصدير كهرباء إلى مولدوفا".
كان وزير الطاقة الأوكراني جيرمان جالوتشينكو قد قال لرويترز الشهر الماضي إن أوكرانيا قد تستأنف صادرات الكهرباء الكبيرة في وقت مبكر قد يكون في فصل الربيع العام الجاري بسبب انخفاض الاستهلاك.
حظرت أوكرانيا الصادرات خلال موسم التدفئة الماضي وسط هجمات روسية على منظومة الطاقة في أوكرانيا وفرض عمليات إغلاق على نطاق واسعة.
وقال جالوتشينكو إن أوكرانيا تتوقع أن تبدأ أعمال البناء في 4 مفاعلات جديدة للطاقة النووية في صيف أو خريف العام الجاري، إذ تسعى البلاد إلى تعويض قدرة الطاقة المفقودة بسبب الحرب مع روسيا.
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