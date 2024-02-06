أمين عام أوبك: النفط والغاز يمثلان 60% من مزيج الطاقة العالمي

قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" هيثم الغيص، إن الدعوة لوقف الاستثمارات في الوقود الأحفوري تعرض أمن الطاقة للخطر.

وأضاف أن الاستثمار في الوقود الأحفوري أحد القضايا الرئيسية للمنظمة.

وأكد الغيص أن النفط والغاز يمثلان 60% من مزيج الطاقة العالمي، نقلاً عن وكالة "رويترز".