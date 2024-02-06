مصر تعتزم إضافة نشاط تخزين النفط الخام بميناء الحمراء على البحر المتوسط

قالت وزارة البترول المصرية اليوم الثلاثاء إنه سيتم إضافة نشاط تداول المنتجات البترولية وتخزين النفط الخام لصالح الغير لشركة بترول الصحراء الغربية (ويبكو) المعنية بتشغيل ميناء الحمراء البترولي على البحر المتوسط في السنة المالية القادمة.

وأضافت الوزارة في بيان أن الجمعية العامة لشركة ويبكو شهدت استعراض خطة تداول النفط الخام خلال السنة المالية القادمة 2024 – 2025 والتي تشمل استقبال وتداول 95 مليون برميل من النفط بميناء الحمراء بمعدل يومي 260 ألف برميل.

ونقل البيان عن وزير البترول المصري طارق الملا قوله إنه من المخطط تشغيل أولى مراحل منطقة لتخزين وتداول وشحن المنتجات البترولية المختلفة بميناء الحمراء في منطقة العلمين الجديدة في الصيف المقبل، وذلك بتشغيل المنطقة الخاصة بتخزين وتداول وشحن السولار، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقال الملا إن المشروعات التوسعية الجارية في المنطقتين الشمالية والجنوبية لميناء الحمراء البترولي تهدف إلى زيادة غير مسبوقة في طاقات التخزين للميناء من الخام ودعم دوره الهام كمركز رئيسي بمنطقة البحر المتوسط، مشيرا إلى أن هذا المشروع يرتبط بالبنية التحتية ممثلة في خط نقل المنتجات البترولية من توسعات مصفاة تكرير ميدور إلى العلمين الجديدة.

واستمع الوزير إلى عرض من إبراهيم مسعود رئيس شركة ويبكو بشأن أعمال توسعات المنطقة الشمالية والتي تشمل إنشـاء مستودعات لتخزين وتداول الزيت الخام للوصـول لسعة إجمالية قدرها ثمانية ملايين برميل لميناء الحمراء، كما تشمل خطوط الربط مع ميناء الحمراء وكذلك محطة توزيع الكهرباء، حيث يتم العمل حاليا للانتهاء من المرحلة الأولى وتشمل 4 مستودعات تخزين بواقع 630 ألف برميل للمستودع للوصول إلي سعة تخزين للميناء 5.3 مليون برميل.

وأوضح أن التوسعات الجنوبية ممثلة في مشروع المنطقة البترولية بميناء الحمراء تتم الأعمال المتكاملة لإنشاء ثلاثة مستودعات لتخزين وتداول السولار ومحطة توزيع الكهرباء وكافة التسهيلات والمرافق اللازمة والربط مع منطقة التوسعات الشمالية، وكذلك ثلاثة مستودعات للبنزين ومستودعين لوقود النفاثات بالإضـافة إلى ما يلزم من مرافق وتسهيلات.

وأضاف أنه يجري تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من توفير طاقة تخزينية للمنتجات البترولية بواقع 130 الف طن في إطار المخطط العام لمنطقة التوسـعات البترولية الحديثة والتي تتزامن مع استكمال خط نقل المنتجات البترولية من مصفاة ميدور بالإسكندرية إلي ميناء الحمراء البترولي بالعلمين.

من ناحية أخرى ذكر بيان البترول أن رئيس شركة بترول خليج السويس (جابكو) صلاح عبد الكريم قال إن الخطة الاستثمارية للسنة المالية القادمة تتضمن ضخ استثمارات تُقدر بنحو 586 ملايين دولار، مع استهداف زيادة معدل إنتاج الشركة البالغ حاليا نحو 66 ألف برميل يوميا ليصل إلى 72 ألف برميل من النفط الخام مضيفا أنه من المخطط أن تقوم الشركة بحفر 12 بئرا استكشافية وتنموية تسهم في تعزيز الإنتاج والاحتياطيات.

واستعرض عبد الكريم خلال اجتماع الجمعية العامة للشركة بحضور الملا خطط زيادة معدلات الإنتاج واستكمال مشروعات حقول الإنتاج الجديدة وعلى رأسها حقل بترول شمال صفا بمنطقة شمال شرق رمضان والذي بدأ انتاجه نهاية ديسمبر كانون الأول الماضي.

وأوضح أنه يجري استكمال مشروع تنمية حقل شمال صفا بعد أن الانتهاء من مرحلته الأولى وتركيب المنصة وتدشين محطة الإنتاج الخاصة بالحقل لتصل معدلات إنتاجه الحالية إلى أكثر من 7 الاف برميل يوميا، والتي من المخطط زيادتها إلى 25 ألف برميل بعد استكمال مراحل تنمية الحقل.