"أدنوك" تحدد سعر بيع خام مربان في مارس عند 79.06 دولار للبرميل

قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، اليوم الثلاثاء، إنها حددت سعر البيع الرسمي لخامها القياسي مربان لشهر مارس/آذار عند 79.06 دولار للبرميل، ارتفاعا من 77.69 دولار لشهر فبراير/شباط.

جدير بالذكر أن الإمارات ستزيد من صادرات خام مربان، وهو الخام الرئيسي لأبوظبي، في أوائل عام 2024 مع بدء تفويض جديد لتحالف "أوبك+" وتحويل براميل النفط إلى السوق العالمية بسبب أعمال صيانة في المصافي، بحسب وكالة "رويترز".

وسيعزز ذلك الإنتاج الزائد لأنواع أخرى من النفط الخام الخفيف الحلو بما في ذلك من نيجيريا وأنغولا العضوين في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" ودول غير أعضاء مثل الولايات المتحدة والبرازيل.

وتؤثر هذه العوامل على أسعار الخامين القياسيين برنت وغرب تكساس الوسيط مما يضغط على سعر خام مربان في المعاملات الفورية.

وقال مصدر تجاري مقيم في سنغافورة طلب عدم الكشف عن هويته "تتوقع السوق إمدادات أكبر من خام مربان العام المقبل".