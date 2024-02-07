مخزونات النفط الأميركية تسجل زيادة كبيرة تتجاوز التوقعات

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، اليوم الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما هبطت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وذكرت الإدارة أن مخزونات الخام ارتفعت 5.5 مليون برميل إلى 427.4 مليون في الأسبوع المنتهي في الثاني من فبراير/ شباط، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع بأن ترتفع 1.9 مليون.

وأضافت الإدارة أن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما هبطت 33 ألف برميل في الأسبوع الماضي.

وقالت إن استهلاك مصافي التكرير الأميركية للخام تراجع تسعة آلاف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

وهبطت معدلات تشغيل المصافي نصف نقطة مئوية في الأسبوع الماضي.

قالت الإدارة إن مخزونات البنزين انخفضت 3.1 مليون برميل إلى 251 مليونا الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات محللين في استطلاع لرويترز بزيادة 140 ألفا.

وأظهرت بيانات الإدارة أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، نزلت 3.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 127.6 مليون، وذلك مقابل توقعات بانخفاضها مليون برميل.

وذكرت الإدارة أن صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام ارتفعت 1.6 مليون برميل يوميا في الأسبوع الماضي.