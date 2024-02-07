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قطر للطاقة
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نفط وغاز

قطر للطاقة توقع اتفاقاً لتزويد الهند بـ7.5 مليون طن من الغاز سنوياً

من المقرر أن يتم تسليم أولى شحنات الغاز في مايو 2028

الدوحة - فرانس برس
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وافقت قطر على تزويد شركة "بترونت" الهندية بالغاز الطبيعي المسال لمدة 20 عاما، وفق ما أعلنت شركة قطر للطاقة الحكومية، الثلاثاء.

وذكرت قطر للطاقة في بيان أنها ستزود شركة بترونت الحكومية الهندية بـ7.5 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا.

وجاء في بيان لوزير الدولة القطري لشؤون الطاقة والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريده الكعبي "تعد هذه الاتفاقية معلما آخر في شراكة الطاقة الطويلة الأمد بين قطر والهند، وتأتي في أعقاب الذكرى العشرين لشحنة الغاز الطبيعي المسال الأولى إلى الهند".

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ومن المقرر أن يتم تسليم أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال للهند على متن ناقلات تابعة لأسطول قطر للطاقة في مايو 2028.

وقال الكعبي "سيكون لهذه الشراكة الجديدة.. دور هام في تعزيز العلاقة مع الهند ودعم رؤيتها الهادفة إلى زيادة مساهمة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة الهندي".

تعد قطر من أكبر الدول المنتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم إلى جانب الولايات المتحدة وأستراليا وروسيا.

لطالما كانت دول آسيوية في مقدمتها الصين واليابان وكوريا الجنوبية السوق الرئيسية للغاز القطري، لكن بدأ الطلب يزداد من بلدان أوروبية منذ أثار الغزو الروسي لأوكرانيا مخاوف حيال الإمدادات.

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