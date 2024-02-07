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أوبك (iStock)
نفط وغاز

مسؤول تنفيذي بأوبك: معظم النمو الاقتصادي المعتمد على الطاقة سيأتي من دول نامية

توقع تراجع نمو الطلب العالمي على النفط إلى 1.8 مليون برميل يومياً العام المقبل

دبي - العربية.نت
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قال مسؤول تنفيذي بمنظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" إنه من المتوقع أن تشهد الفترة من 2022 إلى 2045 طلبا إضافيا متزايدا لا يقل عن 60 مليون برميل يومياً.

وتوقع المسؤول تراجع نمو الطلب العالمي على النفط إلى 1.8 مليون برميل يومياً العام المقبل، مشيراً إلى أن معظم النمو الاقتصادي الذي يعتمد على الطاقة سيأتي من دول نامية، وفقاً لـ"رويترز".

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كان الأمين العام لـ"أوبك" هيثم الغيص، قال أمس، إن الدعوة لوقف الاستثمارات في الوقود الأحفوري تعرض أمن الطاقة للخطر.

وأضاف أن الاستثمار في الوقود الأحفوري إحدى القضايا الرئيسية للمنظمة.

وأكد الغيص أن النفط والغاز يمثلان 60% من مزيج الطاقة العالمي، نقلاً عن وكالة "رويترز".

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