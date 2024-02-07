مسؤول: شركات أجنبية مهتمة بالاستثمار في سوق الطاقة المتجددة بالإمارات

قال مسؤول بوزارة الطاقة الإماراتية، إن قدرة إنتاج الطاقة النووية ستزيد إلى 10% والطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالي الطاقة بحلول 2030.

وأضاف المسؤول، اليوم الأربعاء، أن هناك شركات أجنبية أبدت اهتماما بالاستثمار في سوق الطاقة المتجددة بالإمارات.

وتابع "نخطط لاستخدام الطاقة النووية لأغراض محطات الحمل الأساسي".