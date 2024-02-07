"توتال إنرجيز": لم يعد للشركة أي سفن تعبر مضيق باب المندب

قال الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الفرنسية العملاقة توتال إنرجيز، باتريك بويان، إنه لم يعد للشركة أي سفن تعبر مضيق باب المندب.

أشار إلى ارتفاع تكاليف عبور البحر الأحمر لأسباب منها تكلفة التأمين، حسب ما نقلت "رويترز".

وقال مدير أسواق وأمن الطاقة في الوكالة الدولية للطاقة كيسوكي ساداموري في وقت سابق اليوم الأربعاء، إن عمليات تسليم منتجات نفطية تتأخر بعد تحويل مسار السفن بعيدا عن البحر الأحمر لتجنب الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية.

قال بنك "جي بي مورغان -JP MORGAN" قبل أيام إن الصراع في الشرق الأوسط لا يزال يشكل خطرا متزايدا على أسواق الطاقة.

وأضاف البنك أن هجمات الطائرات المسيرة على منشآت نفطية في روسيا ستؤدي على الأرجح إلى انخفاض سعة التكرير والتصدير في روسيا وتزيد من حالة عدم اليقين في سوق النفط العالمية، ما سيؤثر في الغالب على أسواق المنتجات النفطية وليس الخام.

وتتجه أسعار النفط لتحقيق أول مكاسب شهرية منذ سبتمبر في ظل استمرار أزمة البحر الأحمر التي أدت إلى تحويل حركة الناقلات وسط مخاوف بشأن توسع التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

وأوقفت ناقلات نفط و غاز المرور عبر البحر الأحمر بسبب الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية على السفن .

وارتفعت تكاليف ناقلات النفط إلى أكثر من 100 ألف دولار لليوم الواحد، وسط استمرار أزمة البحر الأحمر وتأثر عمليات الشحن.

وزادت تكلفة شحن النفط المكرر من الشرق الأوسط إلى اليابان بنسبة 3% لتصل إلى 101 ألف دولار يوميا، وفقا لبيانات من بورصة Baltic في لندن.