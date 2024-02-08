أسعار النفط
العراق يحدد سعر بيع خام البصرة لأوروبا بخصم 5.45 دولار للبرميل عن برنت
ستطبق الأسعار في شهر مارس المقبل
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قالت شركة تسويق النفط "سومو"، إن العراق حدد سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط لأوروبا في مارس عند خصم 5.45 دولار للبرميل دون برنت المؤرخ.
وأوضحت، اليوم الخميس، أنه تم تحديد سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط لآسيا في مارس عند خصم 0.80 دولار للبرميل دون متوسط عمان/دبي.
كما تقرر تحديد سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط للأميركيتين في مارس عند خصم 1.00 دولار للبرميل دون مؤشر أرغوس للخامات عالية الكبريت، وفقا لـ "رويترز".
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