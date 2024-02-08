اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
نفط العراق (تعبيرية - istock)
نفط العراق (تعبيرية - istock)
أسعار النفط

العراق يحدد سعر بيع خام البصرة لأوروبا بخصم 5.45 دولار للبرميل عن برنت

ستطبق الأسعار في شهر مارس المقبل

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

قالت شركة تسويق النفط "سومو"، إن العراق حدد سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط لأوروبا في مارس عند خصم 5.45 دولار للبرميل دون برنت المؤرخ.

وأوضحت، اليوم الخميس، أنه تم تحديد سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط لآسيا في مارس عند خصم 0.80 دولار للبرميل دون متوسط عمان/دبي.

كما تقرر تحديد سعر البيع الرسمي لخام البصرة المتوسط للأميركيتين في مارس عند خصم 1.00 دولار للبرميل دون مؤشر أرغوس للخامات عالية الكبريت، وفقا لـ "رويترز".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
بعد انسحاب ماريان ويليامسون.. هل أصبحت الساحة محصورة بين بايدن وترمب؟ بعد انسحاب ماريان ويليامسون.. هل أصبحت الساحة محصورة بين بايدن وترمب؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط