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نفط ليبيا (أرشيفية- فرانس برس)
نفط ليبيا (أرشيفية- فرانس برس)
نفط وغاز

مؤسسة النفط الهندية تجري محادثات لاستئناف العمليات بليبيا

أكدت أنها تعمل على زيادة الإنتاج في فنزويلا

كيتول - رويترز
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قال مسؤول بمؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية، اليوم الجمعة، إن الشركة تجري محادثات لاستئناف عملياتها في ليبيا وزيادة الإنتاج في فنزويلا.

وفي يناير الماضي، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في لبيبا فرحات بن قدارة، إن الحكومة وافقت على مشروع خط أنابيب بطول 700 كيلومتر لربط حقول مناطق سرت بميناءي راس لانوف والسدرة.

ونقلت المؤسسة في منشور على منصة "إكس" عن بن قدارة قوله خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة الخليج العربي للنفط في بنغازي إن من الضروري التركيز في إعداد الميزانيات على مشاريع زيادة الإنتاج.

وأضاف أن المؤسسة تسعى بالتعاون مع الحكومة إلى تغيير أسلوب تمويل المؤسسة بطريقة الخصم المباشرة من الإيرادات.

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