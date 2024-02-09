نفط وغاز
مؤسسة النفط الهندية تجري محادثات لاستئناف العمليات بليبيا
أكدت أنها تعمل على زيادة الإنتاج في فنزويلا
وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
قال مسؤول بمؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية، اليوم الجمعة، إن الشركة تجري محادثات لاستئناف عملياتها في ليبيا وزيادة الإنتاج في فنزويلا.
وفي يناير الماضي، قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في لبيبا فرحات بن قدارة، إن الحكومة وافقت على مشروع خط أنابيب بطول 700 كيلومتر لربط حقول مناطق سرت بميناءي راس لانوف والسدرة.
ونقلت المؤسسة في منشور على منصة "إكس" عن بن قدارة قوله خلال اجتماع الجمعية العمومية لشركة الخليج العربي للنفط في بنغازي إن من الضروري التركيز في إعداد الميزانيات على مشاريع زيادة الإنتاج.
وأضاف أن المؤسسة تسعى بالتعاون مع الحكومة إلى تغيير أسلوب تمويل المؤسسة بطريقة الخصم المباشرة من الإيرادات.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
اعتماد صيغة وثيقة تأمين مسؤولية جهات تفتيش أعمال كود البناء السعوديالوثيقة حددت حالات بداية التغطية ونهايتها وحالات تطبيق الأثر الرجعي اقتصاد
-
تغطية طرح" المداواة الطبية" بنسبة 135.75% وسعر السهم 111 ريالابإجمالي 475 ألف سهم تمثل 20% من أسهم الشركة بعد الطرح أسواق المال
-
السعودي الألماني الصحية تفتتح مستشفى جديدا في مصرستحصل على نسبة 10% من صافي الأرباح قبل خصم الضرائب كرسوم إشراف إداري على المستشفى شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية