اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا (تعبيرية - istock)
إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا (تعبيرية - istock)
نفط روسيا

ارتفاع مبيعات روسيا من الغاز إلى فرنسا 41%

على أساس سنوي

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

ذكرت وكالة الإعلام الروسية، اليوم الأحد، نقلا عن مسؤول بوزارة الخارجية الروسية أن إمدادات روسيا من الغاز الطبيعي المسال إلى فرنسا زادت بنسبة 41% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023.

بوتين يطمح لرسم خارطة اقتصادية جديدة للعالم

ونسبت الوكالة إلى أرتيم ستودينيكوف مسؤول الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية الروسية قوله إنه "في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى سبتمبر/أيلول من عام 2023، زادت المشتريات الفرنسية من روسيا بنسبة 41% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022"، وفقا لـ"رويترز".

تراجع أرباح "التنمية الغذائية" الفصلية 78.6% إلى 26.4 مليون ريال شركات سوق السعودية تراجع أرباح "التنمية الغذائية" الفصلية 78.6% إلى 26.4 مليون ريال

وأضاف أن نقطة الاستلام الفرنسية الرئيسية للغاز الطبيعي المسال الروسي هي محطة مونتوار دو بريتاني، التي استقبلت 1.68 مليار متر مكعب في عام 2022، و0.89 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال في النصف الأول من عام 2023.

ومع ذلك، أظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن في يناير/كانون الثاني، أن أوروبا خفضت بشكل عام وارداتها من غاز خطوط الأنابيب الروسية بشكل حاد ردا على الصراع في أوكرانيا، مع زيادة مشتريات الغاز الطبيعي المسال من منتجين عالميين في عام 2023.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تحذيرات دولية من هجوم إسرائيلي محتمل على رفح تحذيرات دولية من هجوم إسرائيلي محتمل على رفح
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط