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كهرباء آيستوك
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طاقة

الأردن يوقع اتفاقية ربط كهربائي مع العراق

للتزويد بنحو 200 ميغاوات

دبي - العربية.نت
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قالت وكالة الأنباء الأردنية، اليوم الأحد، إن الأردن والعراق وقعا اتفاقية للربط الكهربائي بين البلدين لتزويد الأردن بكميات من الطاقة الكهربائية.

وأكدت الوكالة أنه بموجب الاتفاقية، سيزود الأردن العراق بمقدار 40 ميغاوات من الكهرباء في المرحلة الأولى على أن ترتفع إلى حوالي 150-200 ميغاوات في المرحلة الثانية.

وكانت مصر والأردن أعلنتا مؤخراً عن عن إرجاء تدعيم خط الربط الكهربائي بين البلدين وزيادة القدرات الكهربائية المتبادلة بسبب الظروف الاقتصادية في البلدين.

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وقالت مصادر بوزارة الكهرباء المصرية لـ"العربية Business"، حينها إن الخط القائم حاليا يعمل بدون مشكلات، وتصل القدرات المتبادلة بين مصر والأردن 550 ميغاوات، وكان من المفترض زيادتها إلى 2000 ميغاوات ولكن نظراً للظروف الاقتصادية الصعبة في البلدين تم تأجيل خطوة التدعيم.

وذكرت المصادر أن القدرات المتبادلة بين البلدين كافية، خاصة أن الأردن أيضا أكد على عدم وجود أي مشكلة في إرجاء زيادة القدرات وهو نفس الأمر بالنسبة لمصر التي يتواجد بشبكتها الكهربائية، فائض إنتاج يصل إلى 20 ألف ميغاوات.

وقالت إن التأجيل لا يعني الإلغاء ولكنه ليس من الأولويات في الفترة الحالية، وبالتأكيد هو خطوة مهمة لمشروع الربط العربي المشترك مع العراق وسوريا – بعد رفع العقوبات- وغيرها من الدول ضمن استراتيجية التعاون والترابط العربي.

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