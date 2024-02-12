أهمية استراتيجية للبترول في الصناعات البلاستيكية والألياف الصناعية

لا تكمن أهمية النفط في كونه مصدراً هامّاً من مصادر الطاقة الأوّلية فقط، إنما يعد المادّة الأساسية للعديد من الصناعات الكيمائية على اختلاف منتجاتها، بما فيها الأسمدة ومبيدات الحشرات واللدائن والأقمشة والألياف الصناعية.

وكان لتطور القطاع النفطي دور رئيس في انتعاش صناعة البتروكيماويات العالمية خلال السنوات الأخيرة، بصورة مذهلة من حيث حجم الاستثمارات وبناء القدرات في العديد من دول الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا والولايات المتحدة.

ولكن الدول المنتجة أفرطت في بناء القدرات خلال السنوات الماضية مما تسبب في حالة من الانكماش للقطاع في العامين الأخيرين، بحسب تقديرات مؤسسات الأبحاث المتخصصة.

ويتوقع الكثير من المنتجين أن يظل إنتاج الصناعات الكيماوية واحدًا من أفضل الرهانات المستقبلية لشركات النفط والغاز الكبرى، مع استحواذ على حصة جيدة من الطلب النفطي، ودورها في تحقيق قيمة اقتصادية مضافة للنفط عبر تحويله لمنتجات تحقق عوائد أكبر.

الصناعات البلاستيكية

ودفع ازدهار الطلب المواد البلاستيكية، شركات النفط والغاز نحو توسيع استثماراتها في صناعة البتروكيماويات العالمية المسؤولة عن إمداد صناعة البلاستيك بالمواد الأولية اللازمة لإنتاج أغلب مكونات الحياة اليومية.

وفي تقرير سابق، توقعت شركة الأبحاث "وود ماكنزي"، زيادة الطلب على النافثا وغاز النفط المسال بنسبة 50% أو بمقدار 7 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2050، بينما يُتوقع وصول الطلب على الوقود القابل للاحتراق إلى ذروته ودخوله في مرحلة الانخفاض خلال السنوات الـ10 المقبلة.

فيما تتوقع وكالة الطاقة الدولية، توسع صناعة البتروكيماويات واستهلاكها للمواد الأولية من النفط، حيث تستحوذ على أكبر مساهمة في نمو الطلب على النفط خلال الفترة (2022 – 2028)، وستشكل المواد الأولية الكيميائية ما يقرب من 40% من إجمالي نمو الطلب على النفط خلال فترة التوقعات.

وذكرت وكالة الطاقة في تقرير سابق، أن حجم سوق البتروكيماويات العالمية يقدر بنحو 584.50 مليار دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 5% مقارنة بالعام السابق، وتشير التوقعات إلى زيادة في سوق البتروكيماويات في السنوات المقبلة، حيث من المتوقع أن يرتفع إلى أكثر من تريليون دولار بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة بلغت 7% من عام 2023 إلى 2030، نتيجة الطلب على المنتجات من مختلف الصناعات ذات الاستخدام النهائي مثل البناء والمستحضرات الصيدلانية والسيارات، وهو عامل رئيس يدفع إلى النمو.

الألياف الصناعية

من ناحية أخرى تعتبر "الكربونات المائية" من أهم المواد الناتجة عن تكرير النفط وهي أساس صناعة "الألياف الصناعية" بمختلف أنواعها.

وتأسست صناعة الألياف الصناعية في أوائل الستينيات من القرن العشرين، وأصبح لها دور فاعل في عالم المنسوجات، منذ ذلك الوقت وهى تحتل مكانا ثابتاً في صناعة الملبوسات من كل الأشكال والأنواع.

ولقد تطورت صناعة الألياف الصناعية حيث أدى إلى إنتاج جيل جديد من الخيوط الصناعية إلى استخدامات أخرى بجانب صناعة الملابس إذا يمكن استخدامها في البناء، وفي رصف الطرق، وفي صناعة هياكل السيارات والطائرات. بالإضافة استخدامات طبية مختلفة، وفي وقاية الإنسان من الحرائق، وأيضاً كدروع واقية من الرصاص.

ومن أشهر الألياف الصناعية يأتي "النايلون" وهو أول ما عرف من الألياف الصناعية، ثم ظهر بعده "بوليستر"، ثم "أكريلك"، وتتميز هذه الألياف بأنها رخيصة الثمن بالمقارنة إلى أنواع المنسوجات من الألياف الطبيعية كالحرير والقطن.

من جهتها، تؤكد شركة أرامكو السعودية، بأنها تبتكر حلولًا لا معدنية متعددة لتلبية الطلب العالمي على الطاقة والمواد، من بينها الحلول القائمة على المنتجات المعززة بألياف الكربون. إذ يتميّز هذا النوع من المنتجات بخفة الوزن والمتانة ومقاومة التآكل ودرجات الحرارة المرتفعة. لهذا، تعمل على تطوير تقنيات جديدة بإمكانها أن تساعد في خفض تكاليف المنتجات القائمة على الألياف الكربونية، وتوسيع أفق تطبيقاتها الجديدة.

ما هي ألياف الكربون؟

ألياف الكربون مادة رقيقة جدًا أخف من الألمنيوم، وأقوى من الفولاذ، تتميز بالمتانة وتنوع استخداماتها، مما يجعلها مادة تصنيع مثالية للعديد من الصناعات.

تتكون ألياف الكربون عادةً من بوليمرات عضوية اصطناعية تسمى بولي أكريلونيتريل (PAN)، تتشكّل في ذرات كربون طويلة ومترابطة بإحكام، تُسمى خيوط أو سلاسل وتكتسب قوتها عند ربطها معًا مثل خيوط الغزل، ويمكن بعد ذلك نسجها لتصبح بشكل قماش، أو إضافتها إلى الراتنج وتشكيلها بالقوالب. ويتفرّد كل مُنتِج من منتجي قطاع صناعة الألياف ببصمته الخاصة في تصميم خصائص ألياف الكربون، مما يعني أن طرق الإنتاج يمكن أن تكون سرية للغاية وخاضعة لحماية شديدة، بحسب ما ورد على الموقع الإلكتروني لـ"ارامكو".

تُعد قدرة أي مادة على تخفيف الوزن مع الحفاظ على القوة، أمر مهم جدًا؛ فعلى سبيل المثال، في مجال السيارات، يمكن أن يؤدي خفض وزن السيارة إلى تقليل استهلاك الوقود، وتقليل الانبعاثات دون المساس بالأداء أو السلامة. وبالنسبة لألياف الكربون فهي تتميّز بقوة نوعية وصلابة أعلى مقارنة بالمعدن، وتقدم المنتجات المُركّبة المعززة بألياف الكربون مجموعة واسعة من الفوائد العملية، في ذات الوقت الذي توفّر فيه التكاليف، نظرًا لسرعة تركيبها ومناعتها ضد التآكل وانخفاض تكاليف صيانتها وتشغيلها. تنجذب القطاعات التي تبحث عن مكونات صناعية: خفيفة الوزن، صلبة الهياكل، وذات دورات صيانة أطول وإنتاجية محسّنة، إلى الخصائص الفريدة التي تتميز بها ألياف الكربون.