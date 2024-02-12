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رئيس أرامكو أمين الناصر مناسبة
رئيس أرامكو أمين الناصر
أرامكو

الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو" يتوقع بلوغ الطلب على النفط 104 ملايين برميل يوميا في 2024

قال إنه لا يتفق مع أنه ستكون هناك ذروة للطلب

دبي - العربية.نت
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توقع الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو" السعودية، المهندس أمين الناصر، أن يسجل الطلب على النفط 104 ملايين برميل يوميا في 2024 و105 ملايين في 2025.

وقال الناصر، في كلمته بالمؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول، اليوم الاثنين، إنه لا يتفق مع أنه ستكون هناك ذروة للطلب.

وفي سياق متصل قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن الطلب على النفط يفوق باستمرار بعض التوقعات.

وأضاف الوزير في كلمته بالمؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول، اليوم الاثنين، أن مهمتنا في أوبك أن نكون منتبهين لأي تحركات في السوق، ومستعدون للزيادة أو النقصان في أي وقت مهما كانت مقتضيات السوق.

وأكد أن تحقيق أمن الطاقة مسؤولية الجميع، وعلى الجميع الابتكار عندما يتعلق الأمر بتحقيق أمن الطاقة.

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