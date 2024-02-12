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المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول 2024
جانب من المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول 2024
نفط وغاز

انطلاق المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول في الظهران

بمشاركة 250 شركة ونحو 20 ألف مشارك

دبي - العربية.نت
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انطلق المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول IPTC، اليوم الاثنين، في مركز معارض الظهران "إكسبو الظهران" وذلك خلال الفترة من 12- 14 فبراير الجاري، بمشاركة 250 شركة ونحو 20 ألف مشارك ويقام تحت رعاية أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف.

ويحظى المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول IPTC بمشاركة محلية ودولية، فيما تتناول جلساته الكثير من أوراق العمل التي تغذي الابتكار في مجال تكنولوجيا البترول.

ويتناول برنامج المؤتمر أنشطة الصناعة المرتبطة بالتكنولوجيا وقضايا الصناعة ذات الصلة التي تتحدى المتخصصين في الصناعة والإدارة في جميع أنحاء العالم.

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ويركز IPTC على نشر التكنولوجيا الجديدة والحالية وأفضل الممارسات والأنشطة متعددة التخصصات المصممة للتأكيد على أهمية سلسلة القيمة وتعظيم قيمة الأصول.

وتعد المعرفة والقدرات ونقاط القوة لدى الدول المشاركة والعضوية العالمية للؤسسات الراعية، عبر مجموعة من التقنيات متعددة التخصصات، أمرا أساسيا لنجاح المؤتمر والمعرض المقابل.

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