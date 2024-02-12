قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي إن استقرار السوق النفطية ناتج عن التعاون المثمر بين أعضاء تحالف "أوبك بلس"، وشدد على ضرورة التوصل إلى استثمارات مستدامة في قطاع النفط والغاز، لافتا إلى أن البنوك حاليا تتردد في تمويل هذا النوع من الاستثمارات.

وأضاف في لقاء مع "العربية Business"، على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، أن السوق النفطية دائما في تغير واليوم العالم يمر بتحديات جيوسياسية، ومن الطبيعي أن نرى تذبذبا في أسعار النفط ولكن الاستقرار الحاصل ناتج عن هذا التعاون المثمر بين مجموعة "أوبك بلس" وثقة الدول المشاركة في تقييم هذا التحالف للمتغيرات.

وقال "اجتماعاتنا مستمرة وننظر للسوق ولا يمكن أن أعطي تنبؤا طويلا لوضع السوق، ونحن دائما نشجع الاستثمارات الجديدة".

"خوفنا ليس من كثرة الاستثمارات ولكن تكون غير مستدامة لأن العالم يحتاج إلى الاستثمار باستمرار في النفط لأننا نفقد ما يقارب بين 5 و8% أو أكثر في بعض الدول من النفط المنتج حاليا، وهذا يعنى ضرورة أن تكون الاستثمارات كثيفة بشكل يغطي الانخفاض هذا"، وفق المزروعي.

وحول رؤية الإمارات لتمديد التخفيضات الطوعية لإنتاج النفط قال وزير الطاقة، إن بلاده إذا كان لديها قرار ستدرسه مع الدول الأعضاء في "أوبك".

وأكد التزام الإمارات مع تحالفي "أوبك"و"أوبك بلس" وأن النظرة دائما للسوق مجتمعة وليست نظرة فردية، مشيرا إلى المناقشات لاتخاذ القرارات التي تفيد السوق وكذلك المستهلكين ليس فقط تفيدنا كمنتجين.

وقال إن الإمارات لم تعدل خطتها بشأن الطاقة الإنتاجية القصوى حيث سرعت الاستثمارات للوصول إلى هذه إلى 5 ملايين برميل عام 2027 بدلا من عام 2030، مشيرا إلى أن العالم سوف يحتاجها نظرا للانخفاض في إنتاج النفط من الكثير من الدول خلال سنوات شهدت تغير أشياء كثيرة.

وأضاف "بعض الدول إنتاجها النفطي يزيد بينما يقل في أخرى والقلق من أن النقص لا يواكبه الزيادة في الاستثمار خصوصا مع عزوف الكثير من البنوك عن تمويل مشاريع النفط والغاز فالخوف ليس من الزيادة ولكن من عدم استدامة هذه الاستثمارات في المستقبل".