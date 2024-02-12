وزير الطاقة السعودي: المملكة لديها الكثير من الطاقة الفائضة لإنتاج النفط
بعد تقليص خططها لرفع الطاقة الإنتاجية على المدى الطويل
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قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الاثنين، إن المملكة لديها الكثير من الطاقة الفائضة لإنتاج النفط.
وذكر الوزير في المؤتمر الدولي لتكنولوجيا البترول في الظهران: "نحن مستعدون للتعديل بالرفع أو الخفض في أي وقت، مهما كانت مقتضيات السوق".
وجهت الحكومة السعودية في 30 يناير/كانون الثاني شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو بوقف خطتها لرفع طاقة إنتاج النفط واستهداف طاقة إنتاج قصوى مستدامة عند 12 مليون برميل يوميا، أي ما يقل بمليون برميل يوميا عن الهدف المعلن في 2020.
وقال الأمير عبد العزيز: "أعتقد أننا أجلنا هذا الاستثمار لأننا ببساطة... نشهد تحولا"، مضيفا أن أرامكو لديها استثمارات أخرى لتنفيذها، منها استثمارات في النفط والغاز والبتروكيماويات والطاقة المتجددة.
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