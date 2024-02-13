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نفط وغاز

"أرامكو" السعودية تبدأ تداول خام أميركي ضمن خطط توسيع نشاطها التجاري

في أولى صفقة للشركة تتعلق بخام غرب تكساس الوسيط

لندن - رويترز
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قالت "ستاندرد آند بورز غلوبال كوموديتي إنسايتس" إن شركة أرامكو السعودية للنفط بدأت أمس الاثنين تداول خام أميركي يدخل في تحديد سعر خام برنت القياسي العالمي في عملية تديرها المنصة المعنية بنشر معلومات الطاقة.

وتعمل "أرامكو"، شركة النفط الحكومية السعودية وأكبر شركة نفط في العالم، على توسيع نشاطها التجاري. ولم يتسن الاتصال بها للتعليق اليوم الاثنين بعد ساعات العمل الرسمية.

وقالت مصادر تجارية إن أرامكو باعت أمس شحنة من خام غرب تكساس الوسيط ميدلاند الأميركي إلى توتال خلال عملية (السوق عند الإغلاق) الخاصة ببلاتس، التي تعرف باسم نافذة بلاتس. وكانت أرامكو قد باعت يوم الخميس الماضي شحنة أخرى من هذا الخام الأميركي.

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وقال جول هانلي المدير العالمي لأسواق الخام وزيت الوقود في "ستاندرد آند بورز غلوبال" في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن هذه كانت أولى صفقات أرامكو المتعلقة بخام غرب تكساس الوسيط ميدلاند في عملية (السوق عند الإغلاق).

وأضاف أن شركة أرامكو اشترت في ديسمبر/كانون الأول شحنة من خام بحر الشمال (دي.يو.سي)، وهي أول صفقة لها منذ انضمامها إلى العملية.

وخام غرب تكساس الوسيط الأميركي ميدلاند هو واحد من ستة أنواع من النفط الخام يتم تقييمها بواسطة بلاتس والتي يمكن أن تحدد قيمة خام برنت المؤرخ، وهو جزء من مجمع برنت الأوسع المستخدم لتسعير أكثر من ثلاثة أرباع النفط المتداول في العالم.

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