طاقة
الجزائر تعتزم استثمار 442 مليون دولار في مجال الطاقة بدول مجاورة
الاستثمارات ستغطي الفترة ما بين 2024 و2028
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قال وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب لمجلة الجيش، إن الجزائر ستستثمر 442 مليون دولار في مشروعات بمجال الطاقة في بلدان مجاورة منها ليبيا والنيجر ومالي.
وأضاف الوزير أن الاستثمارات ستغطي الفترة ما بين 2024 و2028 بهدف زيادة إنتاج البلد العضو في أوبك من النفط والغاز.
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