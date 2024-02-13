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نفط وغاز

"مورغان ستانلي" يرفع توقعاته لخام برنت إلى 85 دولاراً في 2024

رفع تقديراته لنمو الطلب على النفط الخام إلى 1.5 مليون برميل يوميًا خلال العام

دبي - العربية.نت
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رفع بنك "مورغان ستانلي" توقعاته لسعر خام برنت خلال العام الحالي إلى 85 دولارا للبرميل من 80 دولارا سابقا.

وقال البنك إن التزام أوبك بالتخفيضات كان مشجعا، لذلك فإن سوق النفط ستبقى متوازنة هذا العام، ولفت إلى أنه بالرغم ممن التشديد الذي تشهده سوق النفط فإن الطلب يبدو قويا.

ورفع البنك تقديراته لنمو الطلب على النفط الخام خلال العام الجاري إلى 1.5 مليون برميل يوميًا من 1.3 مليون برميل يوميًا،بينما قلص توقعاته لنمو العرض من خارج "أوبك" إلى 1.5 مليون برميل يوميًا من 1.7 مليون برميل يوميًا.

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