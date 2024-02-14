العراق يعلن التزامه بالتخفيضات الطوعية وفق اتفاق "أوبك+"

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، التزامها بتعديلات الإنتاج المتفق عليها في الاجتماع الوزاري لأوبك بلس.

وذكرت وزارة النفط في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "في الاجتماع الوزاري السادس والثلاثين للدول المنتجة في منظمة أوبك ومن المتحالفين من خارجها، الذي عقد بتاريخ 30 نوفمبر 2023 اتفقت جمهورية العراق وبعض الدول الأعضاء من منظمة أوبك والدول المنتجة المتحالفة من خارجها على التزامات تطوعية جديدة اعتباراً من شهر يناير 2024، بهدف الحفاظ على الاستقرار والتوازن في أسواق النفط العالمية".

وأضافت أنه "انسجاماً مع مواقف العراق الداعمة لمبادرات الدول الأعضاء في أوبك بلس ستقوم الوزارة بمراجعة تقارير المصادر الثانوية والتحقق منها، ومعالجة الزيادات في الإنتاج إن وجدت وتعويضها خلال الأشهر الأربعة القادمة.

كما تؤكد الوزارة التزامها بتعديلات الإنتاج المتفق عليها في الاجتماع الوزاري الخامس والثلاثين لأوبك بلس، الذي عقد في الرابع من يونيو 2023 وتعديلات الإنتاج التطوعية الإضافية التي أعلنتها بعض الدول الأعضاء من منظمة أوبك والدول المتحالفة من خارجها في شهر أبريل 2023، وكذلك التعديلات اللاحقة التي أعلن عنها في شهر نوفمبر 2023، بخصوص شهري فبراير ومارس 2024".

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