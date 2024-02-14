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رئيس الوزراء العراقي يلتقي وزير الطاقة السعودي
جانب من اجتماع رئيس الوزراء العراقي ووزير الطاقة السعودي
أوبك

رئيس وزراء العراق يؤكد أهمية التنسيق بشأن استقرار سوق النفط

خلال اجتماع مع وزير الطاقة السعودي

دبي – رويترز
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أفاد بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أنه أكد خلال اجتماع مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان "أهمية التنسيق في المواقف وتطابق الرؤى بخصوص تنظيم سوق الطاقة وأسعار النفط تحت مظلة منظمة أوبك".

وعبر رئيس الوزراء العراقي عن ترحيب العراق بدخول الشركات السعودية إلى السوق العراقية، الذي تتوفر فيه اليوم الكثير من الفرص الاستثمارية الكبيرة، مشيراً إلى المستوى المتقدم في العلاقات بين البلدين الشقيقين، لاسيما في مجالات الاستثمار والتنمية وإعمار البنى التحتية في قطاع الطاقة.

كانت وكالة "أوبك" قد أشارت في تقريرها الشهري إلى الالتزام غيرالمتكافئ للدول الأعضاء باتفاق تخفيض إمدادات النفط خلال يناير. موضحة أنه رغم التزام الكويت والجزائر بحصتهما لخفض الإنتاج فإن تقييد الإمدادات العراقية كان أقل بكثير من المتفق عليه.

وخفض العراق إنتاجه بمقدار 98 ألف برميل يومياً في يناير الماضي، أي ثلث التخفيض الذي تم الاتفاق عليه.

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