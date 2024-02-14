قطر للطاقة تدشن إنشاء مجمع رأس لفان للبتروكيماويات الاثنين المقبل

أظهرت وثيقة أن شركة قطر للطاقة تعتزم وضع حجر الأساس لإنشاء مجمع رأس لفان للبتروكيماويات يوم الاثنين المقبل.

وتمتلك قطر للطاقة 70% من المجمع الذي قالت في وقت سابق إنه سيكون الأكبر في البلاد، بينما تمتلك شركة شيفرون فيليبس للكيماويات النسبة الباقية، وتم الإعلان عن قرار الاستثمار النهائي للمشروع في يناير/كانون الثاني 2023.

وحصلت قطر للطاقة وشركة شيفرون فيليبس للكيماويات على تمويل بقيمة 4.4 مليار دولار لإقامة المشروع، وهو مجمع متكامل لإنتاج الأوليفينات والبولي إيثيلين في مدينة رأس لفان الصناعية، في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

ويتكون المشروع، الذي من المتوقع أن يبدأ الإنتاج في أواخر عام 2026 بحسب تقارير لوسائل الإعلام، من وحدة لتكسير الإيثان بطاقة إنتاجية تبلغ حوالي 2.1 مليون طن سنويا من الإيثيلين. كما يتضمن خطين بطاقة إنتاجية تبلغ 1.7 مليون طن سنويا لإنتاج البولي إيثيلين عالي الكثافة.

وسيرفع المجمع إجمالي إنتاج قطر من البتروكيماويات إلى ما يقارب 14 مليون طن سنويا.