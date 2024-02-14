وكالة الطاقة: أسواق النفط ستبقى في وضع مريح خلال 2024

توقعت وكالة الطاقة الدولية، أن تبقى أسواق النفط العالمية في وضع مريح في 2024، حيث تلبي الإمدادات الجديدة الطلب، لتبقى الأسعار تحت السيطرة في حال غياب الاضطرابات الجيوسياسية أو الأحداث المناخية الكبرى.

وتوقع المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، زيادة الاستهلاك العالمي بمقدار 1.2 مليون إلى 1.3 مليون برميل يوميا في عام 2024، وهي وتيرة أضعف بكثير من العام الماضي مع تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين.

وسوف يقابل ذلك زيادة الإنتاج من قِبل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل.

وأشار بيرول إلى أن "أوبك+" أظهرت عموما انضباطا جيدا في امتثالها لتخفيضات الإنتاج، لكنه حذر من أي تحركات من شأنها أن تعزز أسعار الوقود وتشعل التضخم من جديد.