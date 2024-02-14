نفط
وكالة الطاقة: أسواق النفط ستبقى في وضع مريح خلال 2024
بيرول: نتوقع زيادة الاستهلاك العالمي إلى 1.3 مليون برميل يوميا
وضع القراءة
100% حجم الخط
استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي
0:00
توقعت وكالة الطاقة الدولية، أن تبقى أسواق النفط العالمية في وضع مريح في 2024، حيث تلبي الإمدادات الجديدة الطلب، لتبقى الأسعار تحت السيطرة في حال غياب الاضطرابات الجيوسياسية أو الأحداث المناخية الكبرى.
وتوقع المدير التنفيذي للوكالة، فاتح بيرول، زيادة الاستهلاك العالمي بمقدار 1.2 مليون إلى 1.3 مليون برميل يوميا في عام 2024، وهي وتيرة أضعف بكثير من العام الماضي مع تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين.
وسوف يقابل ذلك زيادة الإنتاج من قِبل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل.
وأشار بيرول إلى أن "أوبك+" أظهرت عموما انضباطا جيدا في امتثالها لتخفيضات الإنتاج، لكنه حذر من أي تحركات من شأنها أن تعزز أسعار الوقود وتشعل التضخم من جديد.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
إس.إس.آر للتعدين توقف إنتاج الذهب بمنجم في تركيا بعد انزلاق للتربةالمنجم أنتج 56768 أونصة من الذهب في الربع الثالث من العام الماضي شركات
-
"أدنوك" و"بي.بي" تتفقان على تأسيس مشروع مشترك للغاز في مصرستساهم "بريتيش بتروليوم" بحصصها في 3 امتيازات تطوير طاقة
-
أرباح "سوني" تقفز 10% وتتجاوز 3 مليارات دولار في الربع الثالثالشركة تخطط لإدراج وحدتها المالية في 2025 شركات
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية