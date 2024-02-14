"شل" تنسحب من محادثات مع العراق لبناء مصنع بتروكيماويات في البصرة

ذكرت وزارة النفط العراقية أن شركة شل انسحبت من محادثات مع العراق لبناء مصنع للبتروكيماويات في البصرة بجنوب البلاد.

وأكدت "شل" في بيان منفصل أنها ستنسحب من المشروع.

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وذكر بيان صادر عن وزارة النفط العراقية أن "شل" لن تواصل المناقشات مع وزارتي الصناعة والمعادن والنفط بشأن دورها "كمستثمر رئيسي" في مشروع النبراس للبتروكيماويات، لكن شل تؤكد "الاستمرار بدعم المشروع من خلال شراكتها مع شركة غاز البصرة".

وفي 2015، وقعت "شل" صفقة مبدئية بقيمة 11 مليار دولار مع العراق لبناء مجمع البتروكيماويات الذي من المفترض أن يبدأ تشغيله نظريا في غضون ست سنوات، ومن شأنه أن يجعل العراق أكبر منتجي البتروكيماويات في الشرق الأوسط.

وقال مسؤول عراقي في مجال الطاقة مطلع على محادثات المشروع إن مسائل مالية وتعاقدية أخرت التوصل إلى اتفاق نهائي مع "شل"، "وتسببت في انهيار الصفقة الأولية".

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لكونه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام، "تلقينا تعليمات من رئيس الوزراء بالاتصال بالمستثمرين المهتمين المحتملين لإحياء المشروع".