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شركة إيني الإيطالية (رويترز)
شركة إيني الإيطالية (رويترز)
نفط وغاز

"إيني" تحفر البئر الثانية في اكتشاف كرونوس للغاز قبالة قبرص

لتقييم حجم الاكتشاف

ميلانو - رويترز
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قالت مجموعة إيني الإيطالية للطاقة، اليوم الخميس، إنها حفرت بئرا ثانية لتقييم حجم اكتشاف كرونوس للغاز قبالة قبرص.

وجرى حفر بئر كرونوس-2 للتأكد من الامتداد الجانبي للاكتشاف، والذي يقع على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات.

وسمح اختبار تقييم الإنتاج بتقدير الطاقة الإنتاجية للبئر بما يزيد عن 150 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا.

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وقالت إيني "إن حفر كرونوس-2 بعد وقت قصير من اكتشاف بئر كرونوس يؤكد التزام إيني وشريكتها توتال إنرجيز، بالتقدم بسرعة نحو اختيار حل التطوير الأكثر ملاءمة وقابلية للتطبيق اقتصاديا".

وأضافت الشركة أن الاكتشاف سيسهم في دعم إمدادات الغاز إلى أوروبا والمنطقة.

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