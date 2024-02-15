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علما مصر وتركيا- (تعبيرية من آيستوك)
نفط وغاز

"بوتاش" التركية تتفق مع "إيجاس" المصرية على تعزيز التعاون

ناقشتا الفرص التجارية المتعلقة بالغاز

إسطنبول – رويترز
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قالت شركة بوتاش التركية للطاقة المملوكة للدولة اليوم الخميس إنها عقدت محادثات مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للقاهرة وإنهما اتفقتا على تعزيز التعاون.

وجاء في البيان أن الشركتين ناقشتا الفرص التجارية المتعلقة بالغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال والتعاون في البنية التحتية للغاز الطبيعي والتخزين تحت الأرض.

وقال الرئيس التركي أمس الأربعاء في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي إن البلدين يعملان على تقييم التعاون في مجال الطاقة.

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