الحوثيون يستهدفون ناقلة نفط بريطانية في البحر الأحمر

أعلن المتمرّدون الحوثيون في اليمن، السبت، مسؤوليتهم عن هجوم استهدف "ناقلة نفط بريطانية" في البحر الأحمر، كانت قد أبلغت عنه وكالات أمنية ووزارة الخارجية الأميركية في اليوم السابق.

وقال المتحدث العسكري باسم المتمرّدين يحيى سريع "نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةَ استهدافٍ لسفينةٍ نفطيةٍ بريطانية Pollux في البحرِ الأحمرِ بعددٍ كبيرٍ من الصواريخِ البحريةِ".

وأعلنت وكالة "العمليات التجارية البحرية في المملكة المتحدة" (UKMTO) وشركة أمبري الأمنية المتخصصة في النقل البحري الجمعة عن ضربة صاروخية شمال غرب مدينة المخا اليمنية، وفق ما نقلته وكالة "فرانس برس".

وأفادت وكالة "العمليات التجارية البحرية في المملكة المتحدة" بأنّ "السفينة وطاقمها بخير"، بينما أبلغت أمبري عن "أضرار طفيفة".

بدورها، أشارت وزارة الخارجية الأميركية إلى أنّ صاروخاً أطلق من اليمن "ضرب الجانب الأيسر من إم تي بولوكس التي ترفع العلم البنمي وكانت متّجهة إلى الهند وتحمل النفط الخام".

وأضافت أنّ "هذا مثال جديد على الهجمات غير القانونية على النقل البحري الدولي التي ما زالت مستمرّة بعد دعوات عديدة للحوثيين لوقف أنشطتهم"، معلنة رسمياً إدراج المتمرّدين الحوثيين في اليمن على قائمة "الإرهاب" على خلفية هجماتهم على حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وضاعف هؤلاء المتمرّدون المدعومون من إيران هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن منذ نوفمبر، ممّا دفع العديد من مالكي السفن إلى تجنّب هذه المنطقة البحرية الأساسية للتجارة البحرية.

ويؤكد الحوثيون أنّهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل "تضامناً" مع الفلسطينيين في قطاع غزة، حيث تخوض إسرائيل حرباً مع حركة حماس بعد الهجوم غير المسبوق الذي شنّته الحركة الإسلامية الفلسطينية في السابع من أكتوبر على الأراضي الإسرائيلية.

ويستهدفون منذ يناير السفن البريطانية والأميركية رداً على الضربات التي نفّذتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على مواقع تابعة لهم.

وأفاد الحوثيون الخميس عن هجوم آخر على "سفينة بريطانية" في خليج عدن.

في سياق آخر، يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين اجتماعا في بروكسل لإطلاق قوّة بحرية رسميا تساعد على حماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر من هجمات الحوثيين، وفق ما أعلن مسؤولون.

وأفاد مسؤول في الاتحاد الأوروبي الجمعة بأن التكتل يهدف إلى إطلاق المهمة الذي أطلقت عليها تسمية "أسبيديس" (درع باليونانية) في غضون "بضعة أسابيع" مستخدما أربع سفن على الأقل.

وأعلنت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا أنها تعتزم المساهمة بسفن في اطار المهمة.

وذكر المسؤول أن القائد العام للمهمة سيكون يونانيا بينما سيكون كبير الضباط المسؤولين عن الضبط العملياتي في البحر إيطاليا.

يؤكد الاتحاد الأوروبي أن تفويض القوة الذي تم تحديده مبدئيا لعام واحد، يقتصر على حماية الملاحة المدنية في البحر الأحمر بحيث لا تنفذ أي هجمات لى "التراب اليمني".

تقود الولايات المتحدة بالفعل ائتلافا بحريا في المنطقة ونفّذت إلى جانب بريطانيا، ضربات ضد أهداف تابعة للحوثيين في اليمن.

وأفاد مسؤول في الاتحاد الأوروبي عن "اتصالات عسكرية متواصلة" ستبقى قائمة لتنسيق التحرّك مع الولايات المتحدة وقوات أخرى في المنطقة.

اتفقت بلدان الاتحاد الأوروبي الـ27 على مهمة البحر الاحمر بعد مشاورات استمرت اسابيع في ظل تصاعد المخاوف من إمكان تسبب هجمات الحوثيين بالإضرار باقتصاداتها ورفع معدلات التضخم.

ويتناقض الاتفاق على المهمة البحرية مع الصعوبات التي يواجها التكتل في اتّخاذ موقف موحّد من الحرب في غزة.

ودعت دول مثل إسبانيا وإيرلندا إسرائيل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وهو مطلب رفضت دول أخرى داعمة بشدّة للدولة العبرية على غرار ألمانيا تأييده.

وتؤثر هجمات الحوثيين على الملاحة وتسببت بارتفاع كلفة التأمين لشركات الشحن، ما أجبر كثيرين على تجنب هذا الطريق الحيوي الذي تمرّ عبره 12% من التجارة البحرية العالمية.