نفط وغاز
إيران ترفع كميات الغاز المتدفق للعراق في الصيف المقبل
اتفاق يسهل استيراد 50 مليون متر مكعب من الغاز الإيراني يوميا لتشغيل محطات الكهرباء
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قال سفير طهران لدى بغداد محمد كاظم آل صادق، إن من المقرر زيادة كميات الغاز الإيراني المتدفقة إلى العراق في الصيف المقبل.
وأكد صادق أمس الجمعة على وجود اتفاق مع العراق لتزويده بما يتراوح بين 40 مليونا و50 مليون متر مكعب من الغاز يوميا لتشغيل محطات الكهرباء، مشيرا إلى عودة التدفقات للكميات الطبيعية المتفق عليها بعد انتهاء أعمال صيانة.
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وأوضح قائلا "في الآونة الأخيرة، نفذت إيران عمليات صيانة سنوية في أنابيب الغاز المستخدمة في تصديره العراق، وحدث تراجع في التدفقات ولم تنقطع تماما، وعادت التدفقات لسابق عهدها"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع".
وتابع "نؤكد أن الصيف المقبل سيشهد زيادة في الغاز المتدفق إلى العراق".
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