أبرز تداعيات عودة ترامب للرئاسة على سياسة الطاقة الأميركية

سيسعى الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب إلى تغيير الكثير من قرارات إدارة بايدن لمكافحة تغير المناخ إذا عاد إلى منصبه بعد انتخابات نوفمبر، حيث من المتوقع أن يعيد جهود توسيع إنتاج الوقود الأحفوري، وفقًا لخبراء السياسة الجمهوريين والموقع الإلكتروني لحملة ترامب.

فيما يلي بعض التحركات المحتملة، بحسب تقرير لـ"رويترز" اطلعت عليه "العربية Business":

وقف تصريح تصدير الغاز الطبيعي المسال

من المرجح أن تنهي رئاسة ترامب الجديدة بسرعة الإيقاف المؤقت لتصاريح تصدير الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي نفذها الرئيس الحالي جو بايدن هذا العام في انتظار مراجعة آثارها البيئية والاقتصادية.

وأصبحت الولايات المتحدة أكبر مصدر للغاز فائق التبريد في العالم بعد أن دفع الصراع الروسي الأوكراني حلفاء الولايات المتحدة إلى البحث عن بدائل للغاز الطبيعي الروسي، وهو ما يمثل نعمة لمطوري الغاز ولكنه مصدر قلق للمدافعين عن المناخ والبيئة.

إلغاء رسوم الميثان

من المرجح أن يحاول البيت الأبيض في عهد ترامب إلغاء القاعدة القادمة من وكالة حماية البيئة لفرض رسوم على صناعة النفط والغاز تتراوح بين 900 إلى 1500 دولار للطن الواحد مقابل انبعاثات غاز الميثان.

وتم اعتماد هذا الإجراء كوسيلة لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة القوية، لكنه يواجه مقاومة شديدة من شركات الحفر وخطوط الأنابيب التي تشعر بالقلق من أنه سيضر بإيراداتها النهائية.

المزيد من الحفر

من المرجح أن تقوم إدارة ترامب خلال عهدها الثاني بإعادة برنامج وزارة الداخلية الأميركية لتأجير النفط والغاز البحري لمدة خمس سنوات لتوسيع حجم ونطاق مزادات الحفر.

ووضعت إدارة بايدن الخطة الحالية بعدد قياسي منخفض من المزادات، كجزء من جهودها الأوسع للدخول في التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة.

وبحال سيطر الجمهوريون على الكونغرس بعد انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني، فقد تتحرك إدارة ترامب لبيع المزيد من الأراضي الفيدرالية للولايات التي ترغب في تعزيز استخراج المعادن والنفط والغاز.

الانسحاب من صفقة باريس للمناخ

وعدت حملة ترامب بسحب الولايات المتحدة مرة أخرى من الاتفاق الدولي لمكافحة تغير المناخ. سحب ترامب الولايات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ خلال فترة ولايته الأولى، لكن بايدن سرعان ما تراجع عن هذه الخطوة بعد انتخابه وحاول منذ ذلك الحين استعادة مصداقية الولايات المتحدة وقيادتها في جهود المناخ العالمي.

تعزيز جهود السيارة الكهربائية

من المرجح أن توجه رئاسة ترامب الجديدة وكالة حماية البيئة لإعادة النظر في معايير كفاءة المركبات المصممة لدفع شركات صناعة السيارات إلى الانتقال بسرعة أكبر إلى إنتاج السيارات والشاحنات التي تعمل بالبطاريات هذا العقد.

إلغاء الإعفاءات الضريبية للمناخ

تبحث المؤسسات المحافظة مثل مؤسسة التراث ومعهد السياسة الأميركية الأولى أيضًا في الطرق التي يمكن لترامب من خلالها إلغاء الإعفاءات الضريبية في تشريع بايدن للمناخ الذي تبلغ قيمته حوالي 400 مليار دولار، بحيث يمكن استخدام الأموال لأغراض أخرى مثل تمويل تمديد التخفيضات الضريبية والوظائف - وهو قانون من المقرر أن ينتهي في عام 2025.

لكن تنفيذ ذلك سيعتمد على ما إذا كان الجمهوريون سيسيطرون على مجلسي النواب والشيوخ بعد انتخابات نوفمبر، وما إذا كانوا على استعداد للتخلص من الإعانات التي تعود بالنفع على الولايات الجمهورية في الغالب.