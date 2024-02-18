مصفاة "الزور" الكويتية تخفّض إنتاجها إلى 440 ألف برميل يومياً

كشفت مصادر نفطية لـ"الراي" أن مصفاة الزور التابعة للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبيك" بدأت تدريجياً خفض الإنتاج من الطاقة القصوى البالغة 615 ألف برميل يومياً إلى 520 ومن ثم إلى 440 ألفاً خلال الأسبوعين المقبلين.

ويتأتى الخفض وفقاً لخطة التشغيل المعتمدة مع مؤسسة البترول الكويتية وحصة الكويت في منظمة "أوبك".

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وأوضحت المصادر أن مصفاة الزور وصلت إلى سقف الطاقة التصميمية البالغة 615 ألف برميل الأسبوعين الماضيين، وكانت فرصة للتأكد من تشغيل المصفاة بشكل أمن.

وبناء على ذلك هناك خطط تسويقية للمؤسسةيتم رفع الإنتاج أو خفضه وفقاً للقيمة المضافة التي تُحققها والربحية، نقلاً لصحية "الرأي" الكويتية.

وأضافت المصادر أن "كيبيك" تزوّد وزارة الكهرباء والماء بنحو 170 إلى 180 ألف برميل يومياً إضافة إلى زيت الوقود عالي الجودة والغاز المسال، مبينة أن تكرير خام النفط الثقيل أرخص في المصفاة ويُحقق عوائد وربحية أكثر.