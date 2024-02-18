اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
مصفاة الزور في الكويت (رويترز)
مصفاة الزور في الكويت (رويترز)
طاقة

مصفاة "الزور" الكويتية تخفّض إنتاجها إلى 440 ألف برميل يومياً

وفقاً لخطة التشغيل وحصة الكويت في "أوبك"

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00

كشفت مصادر نفطية لـ"الراي" أن مصفاة الزور التابعة للشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة "كيبيك" بدأت تدريجياً خفض الإنتاج من الطاقة القصوى البالغة 615 ألف برميل يومياً إلى 520 ومن ثم إلى 440 ألفاً خلال الأسبوعين المقبلين.

ويتأتى الخفض وفقاً لخطة التشغيل المعتمدة مع مؤسسة البترول الكويتية وحصة الكويت في منظمة "أوبك".

"كيبك" الكويتية تنفي بيع شحنة وقود عالي الكبريت من مصفاة الزور

أميركا تسلم إستونيا أموالا من أصول روسيا المجمدة لمساعدة أوكرانيا اقتصاد روسيا و أوكرانيا أميركا تسلم إستونيا أموالا من أصول روسيا المجمدة لمساعدة أوكرانيا

وأوضحت المصادر أن مصفاة الزور وصلت إلى سقف الطاقة التصميمية البالغة 615 ألف برميل الأسبوعين الماضيين، وكانت فرصة للتأكد من تشغيل المصفاة بشكل أمن.

وبناء على ذلك هناك خطط تسويقية للمؤسسةيتم رفع الإنتاج أو خفضه وفقاً للقيمة المضافة التي تُحققها والربحية، نقلاً لصحية "الرأي" الكويتية.

وأضافت المصادر أن "كيبيك" تزوّد وزارة الكهرباء والماء بنحو 170 إلى 180 ألف برميل يومياً إضافة إلى زيت الوقود عالي الجودة والغاز المسال، مبينة أن تكرير خام النفط الثقيل أرخص في المصفاة ويُحقق عوائد وربحية أكثر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تصاعد شعبية ترمب رغم محاكمته في 91 تهمة جنائية تصاعد شعبية ترمب رغم محاكمته في 91 تهمة جنائية
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط