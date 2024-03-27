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خط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم 2 (أسوشييتد برس)
خط أنابيب الغاز الروسي نورد ستريم 2 (أسوشييتد برس)
الغاز الروسي

ارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي الروسي 10% في يناير وفبراير

على أساس سنوي

موسكو - رويترز
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ذكرت صحيفة "كوميرسانت" اليوم الأربعاء، نقلاً عن مصادر مطلعة على إحصاءات وزارة الطاقة الروسية أن إنتاج الغاز الطبيعي الروسي ارتفع بنسبة 10% في أول شهرين من هذا العام مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ليصل إلى 131.5 مليار متر مكعب.

وقالت الصحيفة إن إنتاج الغاز الطبيعي فقط في فبراير/شباط زاد بنسبة 13.8% إلى 64.5 مليار متر مكعب مقارنة بالشهر ذاته في 2023 وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى جهود شركة غازبروم العملاقة في رفع إنتاجها بنحو 20% إلى 44 مليار متر مكعب.

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ولم ترد وزارة الطاقة الروسية بشكل فوري على طلب للتعليق.

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وكانت روسيا قد وضعت قيودا أو أرجأت إعلان بعض الإحصاءات الرئيسية بعد أن أرسلت موسكو قواتها لغزو أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وتراجعت صادرات الغاز الروسية إلى أوروبا بشكل كبير بسبب الخلاف السياسي بشأن غزو روسيا لأوكرانيا بعدما كانت أوروبا السوق الرئيسية للغاز الروسي.

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