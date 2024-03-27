"أدنوك" تعلن بدء إنتاج النفط الخام من منطقة بلبازيم البحرية

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أعلنت "أدنوك" الإماراتية اليوم الأربعاء، عن بدء إنتاج النفط الخام من منطقة "بلبازيم" البحرية ما يؤكد التزام الشركة بالمساهمة في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة بشكلٍ مسؤول.

وتتولي شركة "الياسات البترولية"، وهي مشروع مشترك بين "أدنوك" و"مؤسسة البترول الوطنية الصينية" "CNPC" إدارة منطقة "بلبازيم" البحرية.

ومن المتوقع أن ترتفع السعة الإنتاجية في حقل "بلبازيم" البحري تدريجياً لتصل إلى 45 ألف برميل يوميا من النفط الخام الخفيف، و27 مليون قدم مكعبة قياسية يومياً من الغاز المصاحب، مما يساهم في تحقيق هدف "أدنوك" المتمثل في الوصول إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2027، وتمكين دولة الإمارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وتعتبر "الياسات البترولية" شركة متخصصة في تطبيق أدوات النمذجة والتحليل التي توظف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في منطقة الامتياز البحرية التي تديرها الشركة. كما تستخدم الشركة أداة "Wellnsight"، وهي إحدى أدوات الذكاء الاصطناعي التي طورتها شركة "ِAIQ" لتحليل بيانات المكامن وتحسين إدارة العمليات لتعزيز السلامة والارتقاء بالأداء في منطقة "بلبازيم" البحرية.

كما تُخطط "الياسات البترولية" إلى توظيف التقنيات الحديثة التي تم نشرها واستخدامها بالفعل في حقل "بوحصير" البحري الواقع ضمن منطقة امتياز الشركة لتعزيز الإنتاج وتحسين عمليات إدارة المكامن.

وتستفيد منطقة "بلبازيم" من مجالات التكامل والتآزر في العمليات التشغيلية من خلال استخدام مرافق "سطح الرازبوط"، وهو حقل بحري تديره "أدنوك البحرية"، مما يساهم في توفير التكاليف وتقليل الأثر البيئي للعمليات. وتقع منطقة "بلبازيم" على بعد 120 كيلومتراً شمال غرب مدينة أبوظبي، وتضم ثلاثة حقول بحرية هي "بلبازيم" و"أم الصلصال" و"أم الضلوع".