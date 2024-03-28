أميركا تعتزم شراء 2.8 مليون برميل لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي

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تعتزم الولايات المتحدة الأميركية شراء 2.8 مليون برميل من النفط بأكثر من 81 دولارا للبرميل، أي أعلى بدولارين من سعر الشراء المستهدف لإعادة ملء الاحتياطي الاستراتيجي.

وقالت وزارة الطاقة الأميركية إنها ستنفق 226 مليون دولار لشراء النفط من شركة Atlantic Trading & Marketing وMacquarie Commodities و Sunoco Partners Marketing & Terminals ومن المقرر أن يتم التسليم في سبتمبر.

وفي الأسبوع الأول من مارس الحالي، قالت وزارة الطاقة، إن أميركا ستسعى إلى شراء نحو ثلاثة ملايين برميل من النفط لمخزونها الاستراتيجي على أن تتسلمه في سبتمبر/أيلول.

وتأتي خطوة الولايات المتحدة الأميركية في ظل سحبها ببطء من مخزونها بعد بيع كمية قياسية منه في 2022.