"طاقة" الإماراتية و"جيرا" اليابانية تطوران محطة لإنتاج الكهرباء والبخار في السعودية

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أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) وشركة جيرا اليابانية اليوم الخميس، عن تعاونهما لتطوير محطة للإنتاج المشترك للكهرباء والبخار في السعودية لصالح شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) تدخل حيز التشغيل في 2027.

وقالت "طاقة" في بيان إن المحطة ستوفر نحو 475 ميغاوات من الكهرباء و452 طنا في الساعة من البخار الناتج عن حرق الغاز بتوربينات الدورة المركبة ذات التقنية العالية.

وأضافت أن شركة ذات غرض خاص ستقوم بتطوير محطة أميرال للإنتاج المشترك، المملوكة لطاقة بنسبة 51 %، وشركة جيرا بنسبة 49 % بموجب عقد مدته 25 عاما وفق نظام البناء والتملك والتشغيل، قابلة للتمديد خمس سنوات بالاتفاق المتبادل.

وستتولى "طاقة" و"جيرا"، التي تُعد أكبر شركة لتوليد الكهرباء في اليابان، أيضا تشغيل وصيانة المحطة بواسطة شركة للتشغيل والصيانة مخصصة لهذا الغرض.

ومن المتوقع أن يضم مجمّع أميرال للبتروكيماويات إحدى أكبر وحدات التكسير البخاري لتكسير اللقيم المختلط في منطقة الخليج.

وستضم محطة أميرال للإنتاج المشترك للكهرباء والبخار أحدث أنظمة إنتاج الكهرباء والبخار، كما يتضمن المشروع إمكانية تركيب محطة لاحتجاز ثاني أكسيد الكربون مستقبلا، والتي يمكن تشغيلها بالهيدروجين إلى جانب الغاز.

و"ساتورب" وهي مشروع مشترك مملوك من قبل كل من "أرامكو" السعودية وشركة توتال إنرجيز.