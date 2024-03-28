"مياه وكهرباء الإمارات" و"تدوير" تتعاونان مع تحالف ياباني لتحويل النفايات إلى طاقة

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أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات ومجموعة تدوير في أبوظبي اليوم الخميس التوقيع على اتفاقية مع تحالف شركات يابانية للتعاون في تنفيذ مشروع "المنشأة الأكثر تطورا في العالم" لتحويل النفايات إلى طاقة في أبوظبي بقدرة معالجة تبلغ 900 ألف طن من النفايات سنويا.

وقال مكتب أبوظبي الإعلامي في بيان صحفي على موقعه الإلكتروني إن ائتلاف الشركات اليابانية يضم ماروبيني كوربوريشن وهيتاشي زوسين إنوفا إيه.جي ومؤسّسة التعاون الياباني للاستثمار في البنية التحتية في الخارج (جوين).

وأضاف المكتب أن المشروع سيسهم في خفض نحو 1.1 مليون طن سنويا من انبعاثات الكربون والتحول المستدام في الاقتصاد الدائري بدولة الإمارات، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات عثمان جمعة آل علي في البيان "سيُسهم هذا المشروع الحيوي لتحويل النفايات إلى طاقة في تمكين إمارة أبوظبي من التحول الاستراتيجي نحو دمج مصادر الطاقة المستدامة والصديقة للبيئة التي تلبي احتياجات المجتمع، وتدفع عجلة نمو الاقتصاد الدائري في الدولة".

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير علي الظاهري "يشكل هذا المشروع حجر الزاوية في استراتيجيتنا الهادفة إلى تقليل الاعتماد على مكبات النفايات وخفض انبعاثات الكربون ودعم برامج الطاقة في دولة الإمارات"