شركة "أوكرا إينرغو" الأوكرانية تعلن تضرر 3 محطات للطاقة الحرارية

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تعرضت 3 محطات للطاقة الحرارية في أوكرانيا لأضرار بالغة جراء انفجارات هزت تلك المحطات، وفق ما أفادت شركة الطاقة الأوكرانية.

وبحسب بيانات نشرتها الشركة على قناتها في "تليغرام"، فقد بدأ المختصون العمل على إصلاح الأضرار، ولم تحدد الشركة مواقع محطات الطاقة الحرارية.

وفي وقت مبكر من صباح اليوم تم إعلان حالة التأهب في جميع أنحاء أوكرانيا، تحسباً لوقوع غارات جوية، ووردت أنباء عن وقوع انفجارات في عدة مقاطعات.

عقب ذلك أفادت شركة الطاقة الوطنية "أوكرا إينرغو" بتضرر محطات الطاقة الحرارية ومحطات الطاقة الكهرومائية في وسط وغرب البلاد، وفي منطقة دنيبروبيتروفسك في جنوب شرقي أوكرانيا، تم تفعيل نظام التيار الكهربائي المخصص لحالات الطوارئ، كما تم تفعيل نظام التغذية الكهربائية في مقاطعة خاركوف وفق ساعات محددة.