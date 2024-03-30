المرونة الصناعية تنعش صادرات الفوسفات المغربي رغم تراجع الطلب العالمي

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كشف المجمع الشريف للفوسفات المغربي (OCP)، عن تسجيل رقم معاملات بقيمة 91.2 مليار درهم (9.15 مليار دولار) خلال عام 2023، مع عودة قوية للنشاط خلال النصف الثاني من السنة.

وذكر المجمع أن المرونة الصناعية أنعشت صادرات الفوسفات المغربي رغم تراجع الطلب العالمي.

وأوضح أن هذه المعاملات جاءت مدعومة باستراتيجية تجارية فعالة، وتدبير جديد للتكاليف، إضافة إلى شروط سوق ملائمة، ساهمت في انتعاش الطلب العالمي خلال الفصلين الثالث والرابع من 2023، وفق ما نقله موقع "هسبريس" المغربي.

واستمر انتعاش أسعار الأسمدة الفوسفاتية خلال الفصلين الثالث والرابع من السنة الماضية، وساهم هذا التطور بشكل جزئي، في تعويض انخفاض الأسعار الملحوظ خلال النصف الأول من 2023.

وأوضح أن الطلب العالمي على الأسمدة سجل نموا خلال النصف الثاني من السنة، مدفوعا بتراجع المخزونات والظروف الاقتصادية المواتية للفلاحين.

في المقابل، سجل رقم معاملات المعدن الخام والحامض الفوسفوري خلال السنة الماضية انخفاضا بلغ على التوالي 18% و40% بالعملة المحلية، تحت تأثير عودة الأسعار إلى مستواها العادي، غير أن هذا الانخفاض جرى تعويضه بارتفاع في الكميات المصدرة خلال النصف الثاني من السنة الماضية.

واستفادت أنشطة الأسمدة من بلوغ الصين حصصها الخاصة بتصدير الأسمدة، لتراجع صادراتها بشكل ملحوظ، ما حفز بالتالي الطلب في السوق الدولية، وأدى في النهاية إلى زيادة الأسعار.

وذكر المجمع، أن عددا من كبار الزبائن في العالم، خصوصا البرازيليين، خرجوا من زاوية الانتظار إلى الشراء، وشرعوا في اقتناء كميات مهمة من الأسمدة، ما شكل ضغطا إضافيا على الأسعار.

وأشار إلى التأثير المباشر لارتفاع أسعار مواد أولية ابتداء من يوليوز الماضي، خصوصا منتجات مثل "الأمونياك"، على أسعار مواد مصنعة، مساهمة في مجمل ارتفاعات الأسعار المسجلة في السوق، موضحا أن المرونة الصناعية والكفاءة التجارية والريادة في تدبير التكاليف مكنت مجمع الفوسفات من رفع حجم مبيعاته من "ثلاثي صوديوم الفوسفات" TSP، بعد تسجيل طلب متصاعد في عدة دول، مثل الهند وأميركا اللاتينية وأفريقيا.